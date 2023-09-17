التحاق المقبولين في منصة التعاقد غدا بالمؤسسات التربوية.. واقصاء من لم يلتحق بعد 24 ساعة

شدد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، على أنه يتوجب على مديري التربية سحب مقرّرات التعيين بصفة التعاقد من الأرضية الرقمية وتوقيعها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى المؤسسات التعليمية المعنية.

كما أعلمهم بأن المترشحين المقبولين سيتلقون عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية إشعارا يتضمن المؤسسة التي عُيِّنوا بها وتُلزمهم بوجوب الالتحاق بهذه المؤسسات على الساعة الثامنة (08.00) صباحا من يوم الغد، الإثنين 18 سبتمبر 2023، لاستلام مقرّر التعيين وإمضاء محضر التنصيب.

وفي حالة عدم الالتحاق في أجل أقصاه 24 ساعة، يُستبدل مباشرة بمن يليه في الترتيب.

وشدّد الوزير على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لهذه العملية، وضمان توفير التأطير البيداغوجي لجميع الأفواج البيداغوجية.