التحاق هذا الثنائي بالخضر.. آخر التطورات !

كشف أمسية اليوم الخميس موقع “ديزاد فووت” عن آخر تطورات التحاق بلال براهيمي وياسر لعروسي بالمنتخب الوطني الجزائري.

ذات المصدر كشف أن الثنائي المذكور لم يُقدم أي طلب لتغيير الجنسية الرياضية على مستوى مكتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

كما أضاف الموقع المذكور أن هناك رغبة لدى كلا اللاعبين لاتخاذ هذه الخطوة في انتظار الذهاب للاجراءات الرسمية.

ويُذكر أن ياسر لعروسي يلعب لتروا الفرنسي وينشط كظهير أيسر، كما يلعب بلال براهيمي لفريق نيس الفرنسي وينشط كوسط ميدان هجومي.