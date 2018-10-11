التحاق 100 طالب بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للحصول على الماستر

التحق،اليوم الخميس،100 طالب بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي،للحصول على”ماستر”، في 4 تخصصات عليا .

وتتعلق التخصصات بمجال الحماية المدنية،لاسيما في المجال القانوني وفي التسيير الاستراتيجي وتسيير أنظمة الإعلام الآلي.

وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان لاجتماعي،مراد زمالي،لدى إشرافه على الانطلاق الرسمي للسنة الدراسية للمدرسة.

أن هذا الصرح العلمي،يهدف إلى”تعزيز المعارف و القدرات الأساسية لضمان السير الحسن لمنظومة الضمان الاجتماعي.

وذلك وفق معايير المنظمة العالمية للعمل،إضافة إلى تطوير مجال تبادل التجارب والخبرات،في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيدين الاقليمي و الدولي”.

و أشار مراد زمالي، أنه إلى جانب التكوين في “الماستر”،تعمل المدرسة على “تطوير التكوين المتواصل في مجال الحماية الاجتماعية بغرض تأهيل الموارد البشرية”

مما يجعلها تساهم في ترقية منظومة الضمان الاجتماعي باستمرار،حيث تم وضعها تحت الوصاية البيداغوجية المزدوجة لوزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الوزير،أن هذه المدرسة التي أصبحت”قطبا للتكوين والتخصص في مجال الضمان الاجتماعي وعصرنته على المستويين الوطني و الاقليمي”.

مضيفا أنها شهدت “تخرج ثلاث دفعات تشمل 221 طالبا من الجزائر ومن مختلف الدول الافريقية”.