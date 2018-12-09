التحالف الرئاسي يفتح الباب للمبادرات السياسية المكملة لإصلاحات الرئيس

أبدت أحزاب التحالف الرئاسي، استعدادها، لدراسة الإقتراحات أو المبادرات السياسية الهادفة لتعميق واستكمال مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية.

وكذا تجديد المشروع الاقتصادي لمستقبل بلادنا، والتي ترمي للحفاظ على الاستقرار وتعزيز التقدم المشهود، الذي عرفته الجزائر، خلال العقدين الأخيرين.

وخلال اجتماع هيئة التنسيق للتحالف الرئاسي، اليوم الأحد، المتمثلة في الأفلان، الأرندي، تاج وأمبيا بمقر التجمع الوطني الديمقراطي.

جددوا الإلتزام بتجسيد أهداف التحالف الرئاسي، والعمل معا، لدعم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ومرافقة برنامجه، مواصلة لمسيرة الإصلاح والتنمية.

وذكروا بأن فلسفة التحالف الرئاسي، تستند إلى حاجة الجزائر، لتجميع الطاقات الوطنية، وتهيئة القدرات السياسية، لخدمة الأهداف المشتركة، التي كرسها دستور 2016.

وبلورة رؤية واضحة، تهدف إلى خدمة الوطن أولا وأخيرا.

كما استعراضت الوضع العام في البلاد، على ضوء الرؤى والمواقف المطروحة في الساحة السياسية الوطنية.

وأكد التزامه بتعليمات رئيس الجمهورية، في رسالته المرجعية بمناسبة انعقاد اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة.

وما تضمنه من تشخيص دقيق، وتوجيهات سديدة، وإرادة قوية في صون وحماية الإنجارات التي تحققت بقيادة الرئيس الرشيدة وحفظها وتثمينها.

من جانب آخر، استنكر بشدة الطروحات المثبطة والانهزامية، التي لا غاية منها سوى تعطيل مسيرة البلاد.

تلك الطروحات -يضيف- التي تقف وراءها أطراف تسوق لثقافة النكران والجحود.

وسجل التحالف الرئاسي بارتياح كبير، حرص رئيس الجمهورية على تحصين مؤسسات الدولة وتعزيز استقرارها والذود عنها.

وبمناسبة إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، أكد التحالف الرئاسي ضرورة استخلاص الدروس والعبر من هذه الذكرى الخالدة في سجل الشعب الجزائري.

مؤكدين أن المطلوب اليوم هو تحقيق تعبئة وطنية وتعزيز ثقافة المصالحة والتصالح وشحذ الهمم والتزام اليقظة الجماعية وصون السلم.

وكذا نبذ الفرقة والتشرذم وتحكيم العقل أمام الخطابات الشعبوية والإنتخابية.

وجدد التحالف الرئاسي، دعمه المطلق لرئيس الجمهورية، مؤكدا انخراطه الكامل والفاعل في هذا المسعى، لتجسيد الأهداف السامية لهذه الرؤية المتبصرة.

وبهذا الخصوص، وبغية تحقيق أهداف التحالف الرئاسي، اتفق أعضاء الهيئة على تحديد برنامج وخطة عمل وآليات تنفيذها ميدانيا، ترفع إلى قادة أحزاب التحالف الرئاسي.

وفي الختام، قرر المجتمعون عقد الإجتماع الدوري المقبل للهيئة بمقر حزب تجمع أمل الجزائر، في تاريخ سوف يحدد لاحقا.