التحالف العربي يشن غارات على مواقع للحوثيين بصنعاء

نفذت طائرات حربية تابعة للتحالف العربي ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، أكثر من 10 غارات جوية

استهدفت أهدافا متفرقة لتجمعات الحوثيين في صنعاء.

و أفاد شهود عيان لوسائل إعلام يمنية، أن التحالف العربي شن 9 غارات

على مجمع القصر الجمهوري بالقرب من شارع جمال وسط العاصمة.

إضافة إلى ذلك شنت طائرات التحالف غارتين جويتين استهدفتا البوابة الشمالية لدار الرئاسة جنوب صنعاء

فيما أصابت 4 غارات جسر الرئاسة، أين يوجد تجمع لمقاتلي وآليات جماعة الحوثي.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، أن مسلحون تابعون لجماعة الحوثي قاموا في وقت سابق

بتصفية 200 عنصر من القوات الموالية للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح بصنعاء.