التحالف الوطني الجمهوري يرد على الاتهـامـات الموجهـة لبلقاسم ساحلي

رد الـتـحـالـف الـوطـنـي الجـمـهـوري، اليوم الخميس، على الاتهـامـات الموجهـة ضد قيــادة الحــزب، ممثلة في أمينه العام، بلقاسم ساحلي.

وتقدمت قيادة التحالف الوطني الجمهوري للرأي العام بتوضيحات، على إثر نشر مراسلة موجهة لوزير العدل، من طرف أشخاص ينتحلون صفة أعضاء قياديين في الحزب، و يطالبون فيها بإعادة تحريك شكوى تم حفظها سابقا.

وقال التحالف في بيان له، إن الأشخاص المعنيين بهذه المراسلة لا تجمعهم حاليا أية صلة تنظيمية بالحزب، حيث سبق و أن تم إقصائهم نهائيا من صفوف الحزب منذ أكثر من سبع سنوات، وبالتحديد منذ شهر أوت 2012.

وقد استنفذ هؤلاء، كل سبل الطعن داخل الحزب وعلى مستوى وزارة الداخلية، و كذا لدى الجهات القضائية المختصة.

وعلى هذا الأساس –يضيف التحالف- تمّت متابعتهم بتهم القذف والسب و انتحال الصفات و الوظائف و إساءة استغلالها.

وحسب التحالف، فقد صدرت ضد البعض منهم عدة أحكام نهائية، بما فيها إدانة بتهمة التهديد، وجاري متابعة الآخرين.

ونفت قيادة الحزب نفيا قاطعا التهم الموجهة للأمين العام للحزب، والتي كانت محل شكوى بتاريخ 21 جانفي 2016.

وأشارت أنه تم حفظ الشكوى من طرف العدالة، بسبب بطلان الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وليس من طرف وزير العدل آنذاك كما يدّعيه هؤلاء الأشخاص.

وأشار التحالف الوطي الجمهوري أنها محاولة بائسة ومفضوحة لربط اسم الأمين العام للحزب مع ما يسمى بالعصابة.