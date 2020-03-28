التحالف الوطني الجمهوري يقرر التبرع بنصف الأجرة الشهرية لنوابه ومنتخبيه

قرر التحالف الوطني الجمهوري، المساهمة في الحملة التضامنية للحد من إنتشار فيروس كورونا، معلنا عن ذلك في بيان نشره اليوم السبت.

وحسب ذات البيان، والذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، سيقوم التحالف، بالتبرع بنصف الأجرة الشهرية لنوابه بالبرلمان، ومنتخبيه في المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وجاء في بيان الحزب، أن عملية التبرع تتم على المستوى المحلي ضمن الأطر المتاحة، على غرار التبرع في الحساب البريدي الخاص بجمع التبرعات، واقتناء اللوازم الطبية للمستشفيات.

واقتناء مواد التطهير والتعقيم، والتكفل بالعائلات والأسر المعوزة.

ودعا الحزب جميع مناضليه وإطاراته إلى تعزيز انخراطهم في كافة المبادرات التضامنية الأخرى وكذا حملات التوعية والتحسيس، مع ضرورة التقيد الصارم بالتدابير الوقائية.

كما عبر التحالف، عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، سيما ما تعلق بإقرار الحجر الصحي الكلي أو الجزئي في بعض الولايات.

ودعا الحزب، السلطات العمومية، إلى تعميم هذا الحجر الصحي على الولايات بشكل استباقي، ومواصلة التكفل العاجل بإجلاء الجزائريين العالقين في الخارج.