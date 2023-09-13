التحاليل الطبية في الصيدليات.. رفع العقوبات

رفعت وزارة الصحة، العقوبات المفروضة على الصيدليات الخاصة التي تنشط في مجال إجراء التحاليل الطبية على مستواها.

كما دعت وزارة الصحة مدراء الصحة للولايات في تعليمة لها، نشرها موقع santenews-dz المختص في مجال الصحة، إلى تنفيذ قرار رفع العقوبات على هذه الصيدليات الخاصة التي تقوم بهذا النشاط.

وجاء في تعليمة القطاع “في انتظار تجسيد مخرجات فوج العمل المنشأ للبث في موضوع كيفيات إجراء التحاليل الطبية”. “لاسيما تلك المنجزة على مستوى الصيدليات الخاصة، يطلب منكم رفع العقوبات المفروضة على الصيدليات الخاصة المعنية بذات النشاط”. “موضوع التعليمة رقم 02 المؤرخة في 04 أبريل 2021، المتعلقة بإجراء التحاليل الطبية على مستوى الصيدليات الخاصة، إلى غاية إشعار آخر”. “نولي أهمية قصوى لتنفيذ محتوى هذه التعليمة”.

قرار العقوبات صدر قبل عامين

للإشارة، كانت وزارة الصحة قبل عامين، قد فرضت عقوبات صارمة على غرار الغلق النهائي، للصيدليات التي تجري تحاليل طبية على مستواها. وخصت بالذكر التي لم تحصل على اعتماد في هذا المجال. وهذا لوضع حدّ لهذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية لمهنة التحاليل الطبية في الصيدليات. خاصة وأن القضية تتعلق بمصير حياة أشخاص، لأن مهنة التحاليل الطبية تكون من طرف دكاترة متخصصين في المجال. ويحوزون على اعتماد مخبر طبي من الوزارة المعنية، والتي ينظمها القانون 11/18 المؤرخ في 2 جويلية 2018. ومن جهتها، النقابة الجزائرية للمخابر الطبية في بيان لها، شجّعت وثمّنت هذه الخطوة. التي قامت بها الوصاية من أجل وضع حد للممارسة غير الشرعية لهذه المهنة في الصيدليات.