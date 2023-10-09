التحايل في منحة البطالة.. وزارة العمل تكشف !

تعتبر “منحة” الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل، من بين المواقع الأكثر تصفحا في الجزائر. حيث سجلت وزارة العمل، في شهر واحد أكثر من 3 ملايين متصفح للأرضية الرقمية حسب موقع غوغل “أناليتيك”.

ومن جهته، قال المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، إن الأرضية الرقمية “منحة” مربوطة في بقواعد البيانات لكل القطاعات. مشيرا إلى أنه “قبل صب أي منحة كل شهر وأثناء معالجة الطلبات يتم مباشرة تحديد من ليس لهم أحقية أو من قاموا بالتحايل”.

كما كشف بوضياف في تصريح للنهار، عن رصد حالات تحايل، حيث تم تفعيل الإجراءات اللازمة في حقهم، من توقيف منحهم. وكذا مطالبة المتحايلين باسترجاع الأموال التي أخذوها بغير حق.

وكانت الوكالة الوطنية للتشغيل، قد أعلنت عن إجراء المراجعة الشاملة والتدقيق في القوائم الاسمية للمستفيدين منها.

وقرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع الأجور المتوسطة والضعيفة، ومراجعة منح التقاعد. وكذا رفع منحة البطالة، إبتداء من جانفي 2023.

وقال رئيس الجمهورية، “اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن. سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة”.

وتابع رئيس الجمهورية: “أسسنا لها كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار”. و”القرار لاقى استحسان من قبل الشباب”.