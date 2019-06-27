التحذير من ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على جسم الإنسان

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحذر المختصون، من التعرض للشمس، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل صحية، خصوصا للأطفال والمسنين، والمصابين بالأمراض المزمنة.

حيث تتسبب درجات الحرارة في حالة عد اتخاذ الاجراءات الوقائية، في بعض المضاعفات الصحية.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة، إلى اضطرابات تنفسية وأخرى على مستوى القلب، بالنسبة للمصابين بارتفاع الضغط الدموي.

ويرى في هذا الصدد، مدير مركزي مكلف بالأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور “ترفاني يوسف”، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه يتعين على المواطنين تفادي الخروج في أوقات الذروة، لاسيما وقت الظهيرة.

كما نصح الدكتور، المواطنين، بالجلوس في مناطق باردة من أجل تخفيض درجات حرارة الجسم.

كما نصحهم بشرب كميات كبيرة من المياه، لتجنب الجفاف.

وعلى المصطافين ارتداء ألبسة فضفاضة وقبعات لتجنب أشعة الشمس، حسب ذات المتحدث.

ولتفادي جميع مضاعفات ارتفاع ذرجات الحراة، تبقى الحيطة والحذر خير من العلاج.