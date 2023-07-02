التحضيرات لأولمبياد 2024 على طاولة مجلس الوزراء

يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التأكيد من يوم إلى آخر، الأهمية الكبيرة التي يوليها لقطاع الشباب والرياضة.

ويترأس اليوم الأحد، الرئيس تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، سيتم من خلاله تناول مشروع قانون لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

كما يتضمن اجتماع مجلس الوزارء، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، التحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولمبية، ستجري بالعاصمة الفرنسية ما بين الـ 26 جويلية والـ 11 أوت 2024.