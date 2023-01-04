التحضيرات لشهر رمضان على طاولة الحكومة

إستمعت الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم إلى عروض قدمها كل من وزير التجارة، الداخلية، الطاقة التضامن الوطني، الفلاحة، الري، الصيد البحري والبريد بخصوص التحضيرات لشهر رمضان المعظّم لسنة 1444 هـ /2023م.

وخلال الإجتماع الذي جرى برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تم دراسة التدابير والترتيبات الخاصة بشهر رمضان المعظّم لسنة 1444 هـ /2023م.

حيت اسدى الوزي الأول تعليمات بضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة والتموين المنتظم للسوق. وتكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها قصد الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل وتعزيز مكافحة المضاربة.

كمااكد الوزير الاول على ضرورة السهر على ديمومة وجودة الخدمات التي تقدّمها المرافق العمومية الحيوية للمواطنين عبر كافة مناطق الوطن، لاسيما ما تعلّق منها بالتزويد بالماء الشروب والطاقة وغيرها.