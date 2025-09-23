التحضيرات تتسارع في وهران لاحتضان مواجهة المنتخب الوطني أمام الصومال

في إطار التحضيرات لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره الصومالي، المقررة يوم 9 أكتوبر المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في وضع آخر الترتيبات التنظيمية واللوجستية لإنجاح هذا الحدث.

وقاد الأمين العام للفاف نذير بوزناد، اليوم الثلاثاء، وفدًا رسمياً إلى مدينة وهران، حيث كان في استقباله والي الولاية سمير شيباني.

وحسب بيان “الفاف”، عقد الجانبان اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الولاية، بحضور جميع الجهات المعنية. تمحورت أشغاله حول ضمان السير الحسن للمباراة على مختلف الأصعدة.

عقب الاجتماع، قام الوفد مرفوقًا بـ مدير الشباب والرياضة لولاية وهران عادل تجار، بزيارة تفقدية لمركب ميلود هدفي للوقوف على جاهزيته، تلتها جولة لعدد من الفنادق المخصصة لاستقبال المنتخب الوطني والضيوف.

في ختام الزيارة، عبّر الأمين العام للفاف عن ارتياحه للتسهيلات المقدمة والجهود المبذولة. مثمّنًا التزام السلطات المحلية بضمان كل الظروف المثالية لاحتضان مواجهة الخضر المقبلة.