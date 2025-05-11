التحضير لإجتماع لجنة التعاون المشتركة الجزائرية-الفنزويلية

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من قبل وزير العلاقات الدولية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان جيل بينتو.

وحسب بيان للوزارة، شكل الاتصال فرصة لتبادل وجهات النظر حول التحضير للاجتماع المقبل للجنة التعاون المشتركة الجزائرية-الفنزويلية، وهو الاجتماع المنتظر انعقاده بالجزائر العاصمة صيف هذا العام.

كما سمح الاتصال للجانبين باستعراض العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين. لاسيما في أبعادها السياسية والاقتصادية.

وأشاد الوزيران بما تشهده هذه العلاقات من حركية متزايدة تجسيداً لتوجيهات قائدي البلدين.