شرعت الشركة الجزائرية القطرية للصلب بجيجل في التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توسعة مركب بلارة (الميلية) التابع لها. مما سيسمح بتصنيع منتجات جديدة، حسب ما أفاد به نائب المدير العام للشركة.

وفي تصريح لـ”وأج” على هامش يوم دراسي نظمته الشركة حول “الأمن داخل المؤسسات ودوره الاستراتيجي في حماية الاقتصاد”. أوضح سفيان شايب ستي أنه “تمت مباشرة التحضيرات لإطلاق المرحلة الثانية من توسعة مركب بلارة. بما سيسمح بإنتاج منتجات جديدة وتلبية طلبات السوق الوطنية والدولية”.

وأضاف أنه سيتم الإعلان الرسمي عن الانطلاق في هذه المرحلة لاحقًا، مشيرًا إلى أن الشركة تسجل نموًا مستمرًا. سواء من حيث الإنتاج أو التصدير، مع ولوج منتجاتها إلى أسواق 45 دولة، في انتظار بلوغ 46 دولة “خلال هذا الأسبوع”.

وفي سياق ذي صلة باليوم الدراسي، أبرز المتحدث ذاته أن الهدف من تنظيمه هو “إبراز أهمية الأمن المؤسسي ودوره في دعم وحماية الاقتصاد الوطني من خلال تبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين من ممارسين وأساتذة جامعيين وخبراء مختصين، وتكييف العمل مع المعطيات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومختلف تطبيقاته”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور