التحضير لإعادة فتح نشاط صيد المرجان

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اليوم الإثنين، اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير عملية اعادة فتح نشاط صيد المرجان.

وحسب بيان للوزارة، جمع اللقاء اطارات من الوزارة مع ممثلين عن عدة قطاعات وزارية على غرار، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، النقل، والمالية، السياحة والصناعات التقليدية.

وكان اللقاء، فرصة لاستعراض الترتيبات والاجراءات الجديدة المتخذة تحسبا لفتح هذا النشاط، مع مناقشة مجموعة من النقاط والانشغالات المطروحة من طرف أعضاء اللجنة.