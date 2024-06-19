التحضير لتدريس اللغة الإنجليزية.. مديرية التعليم والتكوين تصدر بيانا

سجلت المديرية العامة للتعليم والتكوين، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عدم رد بعض المؤسسات بخصوص تحضير جداول التوقيت والأساتذة المعنيين بتدريس اللغة الإنجليزية.

وطلبت المديرية العامة للتعليم والتكوين، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من رؤساء النداوات الجهوية. التدخل مجددا لدى هذه المؤسسات المتأخرة قصد موافاتهم بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن. على أن يتم توجيه الأساتذة الذين استفادوا من التكوين لتأطير المواد المعنية ومواصلة عملية التكوين لباقي الأساتذة.