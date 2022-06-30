التحضير لعملية إحصائية شاملة لحركية السلع والبضائع على مستوى التجارة الخارجية
ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الخميس 30 جوان 2022، أشغال اجتماع اللجنة القطاعية الخاصة بالتوجه نحو تخصص نشاط الموانئ التجارية، و بحضور إطارات من الوزارة، وممثلين عن وزارة التجارة و وزارة الصناعة و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و وزارة الصناعات الصيدلانية، والمديرية العامة للجمارك و المديرية العامة للأمن الوطني.
وتطرق الاجتماع إلى السبل و الإمكانيات المتاحة للوصول إلى التخصص على مستوى الموانئ التجارية مع مراعاة كل الجوانب التقنية و العملياتية لإعتماد هذه الإستراتيجية، وبالتنسيق مع جميع المتدخلين عن طريق تبادل المعلومات حول حركية السلع و البضائع في هذه المنشآت.
وفي هذا السياق، دعا الوزير جميع المتدخلين، إلى تحضير عملية إحصائية شاملة لحركية السلع و البضائع على مستوى التجارة الخارجية، يمكن من خلالها وضع ورقة طريق تحدد مجال تخصص كل ميناء حسب التجهيزات و الإمكانيات المتوفرة، وكذا قدرات المعالجة والشروط و المعايير المؤطرة للنشاط.
كما أكد الوزير، على ضرورة توفير جميع الوسائل اللوجيستية، والأخذ بعين الإعتبار النشاطات الصناعية السائدة في إقليم الميناء، وقدراتها الإنتاجية، ما من شأنه تحقيق أكثر نجاعة و مردودية إقتصادية.