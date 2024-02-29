التحضير لقانون يتعلق بنوعية الهواء

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات المعنية. من أجل إعداد القانون المنظم لنوعية الهواء الذي يعتبر من الضروريات لإدارة ومراقبة جودة الهواء في البلاد.

وأكدت وزيرة البيئة على هامش التوقيع على مشروع شراكة في مجال مراقبة نوعية هواء المحيط. بين المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي. بأن العمل جاري للإنتهاء من دراسة المشروع قصد تقديمه أمام الحكومة مع نهاية العام الحالي 2024.

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، ثمن المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اسماعيل بوشريط. مستوى التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية في مجال حماية البيئة. مشيدا بالمهارات والامكانيات التكنولوجية والمعرفية التي يتمتع بها الكوريون. كما لفت إلى أهمية مشاريع التعاون المثمرة التي جمعت البلدين في عديد المجالات. معربا عن رغبته في توسيعها إلى مجالات جديدة.

وفي تصريح للصحافة على هامش مراسم التوقيع، أوضح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي. أن تجسيد هذا المشروع الذي سيساهم في تحسين جودة الهواء، وسيلعب دورا في تقليل الاصابة بالأمراض. مشيرا إلى أن البيانات التي ستنتجها المحطات ستسمح بفهم أفضل للتأثيرات المرضية للعوامل البيئية المختلفة. مما سيقلل من معدلات الإصابة بالأمراض، ومن تكاليف النظام الصحي.

من جانبه، أكد سفير كوريا الجنوبية لدى الجزائر، يوكي جون، على أهمية التعاون الدولي في مختلف مجالات البيئة لاسيما عن طريق تبادل الخبرات، التي أصبحت أمرا محوريا للإيفاء بالالتزامات الدولية في إطار إتفاقية الإطارية لمكافحة التغيرات المناخية.