التحضير لمتحف خاص باللباس التقليدي الجزائري

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، عن مشروع لإنشاء متحف خاص باللباس التقليدي الجزائري من أجل الحفاظ على هذا التراث الثقافي وتثمينه.

وجاء ذلك، على هامش اختتام شهر التراث اللامدي المخصص للباس التقليدي الذي احتضنه قصر الثقافة مفدي زكرياء.

أين تم عرض إبداعات مستوحاة من اللباس التقليدي وبعض القطع الأصيلة مثل الكاراكو والشدة والجبة القبائلية والبلوزة الوهرانية.

وقامت بن دودة بهذه المناسبة بتكريم فنانين كبار على غرار مطربة فن الديوان حسناء البشارية والممثلة بهية راشدي والفنان عبد الحميد بوزاهر والممثل محمد عجايمي.

ومكن شهر التراث اللامادي المخصص للباس التقليدي الذي انطلق في 11 أوت الفارط من تنظيم معرض كبير بقصر الثقافة.

بالإضافة إلى معارض محلية تم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحفاظ على هذا الإرث وتثمينه وتطويره وترقيته.

كما نُظّمت على مدار الشهر لقاءات وندوات افتراضية حول موضوعي اللباس التقليدي والحفاظ على التراث اللامادي.