التحضير لموسم الإصطياف بوهران.. برمجة عمليات تنظيف واسعة للشواطئ

ترأس والي وهران، إجتماعا تنسيقي تحضيرا لموسم الإصطياف، إستعدادا لرفع الحجر الصحي من قبل السلطات العمومية، وتحسبا لإنطلاق موسم الإصطياف.

وحسب صفحة الولاية على فايسبوك، عقد والي ولاية وهران،صباح هذا اليوم، إجتماعا تنسيقيا في هذا الشأن، ضم عدد من المدراء المعنيين بهذا الملف.

وتم خلال هذا الإجتماع، وضع مخطط عملياتي لتحضير موسم الإصطياف، يشمل عدة عمليات، على غرار تنظيف الشواطىء والساحات والأماكن العامة.

بالإضافة إلى تهيئة مداخل ومخارج الشواطىء، وتوفير المياه الصالحة للشرب وضمان التموين المستمر بالمياه.

وفي هذا الشأن، سيتم برمجة عمليات تنظيف واسعة للشواطىء بمختلف البلديات الساحلية، وذلك بالتنسيق بين السلطات المحلية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.