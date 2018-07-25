التحقيــــق مــــع جميــــع مستــــوردي اللحـــوم من إسبانيا والبرازيل والدنمارك

إجراء تحقيق تكميلي في قضية «البوشي» يطال بنوكا وشركات تأمين

جميع مكالمات «البوشي» التي وردت إلى أرقامه منذ 4 سنوات تحت المراقبة

الكشف عن كل التحويلات المالية التي أجراها «البوشي» وأشقاؤه

مراسلة مؤسسة النقل البحري لكشف مسار باخرة «الكوكايين» بعد مغادرتها وهران

أمر قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد المكلف بملف «البوشي»، بتوسيع التحقيقات في قضية الحال لتشمل كل الجهات التي تعامل معها هذا الأخير وشركاؤه وإخوته، على غرار البنوك التي تعامل معها والتي يمتلك حسابات بها، فضلا عن مؤسسة البريد وشركات التأمين وتعاملاتها في ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.

كشفت مصادر قضائية مطلعة على الملف لـ النهار عن أوامر قدمها قاضي التحقيق لمصالح الضبطية القضائية المكلفة بالتحقيق، من أجل توسيع التحريات إلى جهات أخرى لها صلة بتعاملات «البوشي» المالية والتجارية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الاستعلام الجمركي، حيث سيشمل التحقيق مستوردي اللحوم من دول البرازيل وإسبانيا والدنمارك.

كما ستشمل العملية كل عمليات الاستيراد التي تمت من هذه البلدان، وتحديد المتعاملين الذين قاموا بهذه العمليات وعلاقتهم بالمتهم الرئيسي في قضية الحال، فضلا عن التحقيق حول ما إذا كانت هذه العمليات تتم وفق الإجراءات القانونية التي حددها المشرع الجزائري.

الحسابات البنكية والبريدية لـ«البوشي» وأشقائه وشركائه تحت المجهر

وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر «النهار» بأن التحقيقات التي أمر بها قاضي التحقيق ستشمل أيضا التعاملات التي تمت لصالح «البوشي» على مستوى البنك المركزي وكل البنوك، سواء العمومية أو الخاصة، حيث تمت مراسلة ثلاثة بنوك في هذا الإطار يمتلك «كمال شيخي» وشركاته حسابات على مستواها.

وستتركز عملية التحقيق حول التحويلات المالية التي كان يقوم بها «البوشي» نحو الخارج، من أجل عمليات الاستيراد أو تلاعبات مالية كتضخيم الفواتير أو تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، من خلال عمليات الاستيراد التي كانت تقوم بها شركتاه «دنيا مايت» و«أمازون مايت».

كما أكد ذات المصدر بأن التحقيقات في الحسابات البنكية ستشمل الأشقاء الثلاثة «كمال ومحمد وناصر» بالإضافة إلى شريكهم «مسعود» وأفراد من عائلاتهم، كما ستمتد التحقيقات إلى الحسابات البريدية ودفاتر الاحتياط والحوالات البريدية المالية التي كان يقوم بها المتهمون، أين سيتتم ذلك بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للصكوك البريدية التابع لمؤسسة بريد الجزائر.

كل من باع أو اشترى سيارات «البوشي» أو اتصل به منذ 2014 محل تحقيق

وحسب ذات المصدر، ستكون مكاتب تنقل السيارات محل تحقيق في هذا الشأن، على مستوى كل من الجزائر العاصمة وبومرداس وتيبازة، للتعرف على المركبات التي امتلكها البوشي منذ 2014.

وقام ببيعها أو منحها لأشخاص في إطار مزايا غير مستحقة، حيث كشفت التحقيقات بأن «البوشي» امتلك عدة سيارات فخمة خلال هذه الفترة، على غرار «أودي» و«دوج» و«رونو» و«فولسفاڤن».

كما ستكون سيارات الشركات التابعة للمتهم الرئيسي وشركائه، على غرار شركات الترقية واستيراد اللحوم، محل تحقيق هي الأخرى، حيث كانت الشركات تملك عشرات السيارات والشاحنات، كما أشار ذات المصدر إلى أنه سيتم العودة لكل الاتصالات التي أجراها البوشي، منذ 2014، وذلك بالتنسيق مع اثنين من متعاملي الهاتف النقال.

التحقيق في امتيازات يكون «البوشي» قد قدمها لـ4 شركات تأمين عمومية وخاصة

أكد مصدر النهار بأن «كمال شيخي» وشركاءه والشركات التي يمتلكونها كانت تتعامل مع 4 شركات تأمين، 2 منها عمومية و 2 خاصة، حيث سيتم التحقيق في كل تعاملاتها مع المتهم وشركاته، حول ما إذا كان هذا الأخير يستفيد من امتيازات وتخفيضات غير مبررة وغير قانونية في أسعار التأمين على ممتلكاته على اختلافها.

تحقيق حول المسار الذي كانت ستسلكه سفينة الكوكايين بعد مغادرة ميناء وهران

وفي إطار التحقيق التكميلي، قال مصدر النهار إن قاضي التحقيق قد راسل ذات المصالح من أجل التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري، للكشف عن المسار البحري الذي منحته الشركة التي تمتلك سفينة «فيغا ماركوري»، بعد مغادرتها ميناء وهران، حيث كان من المرجح أن تواصل السفينة مسارها بعد إنزال شحنة الكوكايين بميناء وهران نحو دولة افريقية، ومن ثمة إلى دولة أوروبية