التحقيقات المصرية تُفجر مفاجأة مدوية حول حادث قطاري سوهاج

كشفت التحقيقات المصرية، عن مفاجأة مدوية بخصوص قضية تصادم القطارين بمحافظة سوهاج جنوبي مصر.

وحسب صحيفة “الشروق المصرية”، فإن سائق القطار الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف كان ترك القطار لمساعده لاستكمال الرحلة بحجة اللحاق بموعد.

وأوردت مصادر مطلعة على التحقيقات للصحيفة، أن المساعد لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار الآخر أمامه.

فقام السائق المساعد، بإلقاء نفسه، ما تسبب له في كسر في القدم، وتم التحفظ عليه، في أحد المستشفيات.

وسلّم سائق القطار نفسه للسلطات بعد ساعات من وقوع الحادث، واعترف بتفاصيل سيعلن عنها النائب العام فور انتهاء التحقيقات.

هذا وقد تم تداول رسالة صوتية تطالب السائق ومساعده بالتوقف، إلا أنه لم يتم تلقي ردٍ من أي منهما.

وتسبب حادث تصادم بين قطارين، أحدهما متوقف، في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وإصابة 185 آخرين.