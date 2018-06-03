التحقيقات تتوجه نحو خلل تقني في النظام الهيدروليكي للطائرة

أخبار الجزائر
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التحقيقات تتوجه نحو خلل تقني في النظام الهيدروليكي للطائرة صور الحادث
بقلم عاصم بوخاري

كشفت مصادر متطابقة أن التحقيقات الأولية حول أسباب انحراف الطائرة العسكرية من نوع “هيركيل” مخصصة لنقل القوات الخاصة في المهام التدريبية الخاصة بالقفز المظلي هو خلل تقني في النظام الهيدروليكي.

و أردفت المصادر أن قائد الطائرة أكد لبرج المراقبة أثناء تحليقه حول المطار وجود هذا الخلل، الذي تسبب في صعوبة نزول العجلة الأولى للطائرة ناهيك عن تأثر المكابح التي تسير بالنظام الهيدروليكي.

وتسبب هذا الخلل في انحراف الطائرة أثناء نزولها عن المدرج بمطار محمد خيضر ببسكرة، مما أدى إلى انقسامها نصفين.

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