التحقيقات مع علي حدّاد تورّط مسؤولين بعد العثور بحوزته على جوازي سفر و3 رخص سياقة

علمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن تحقيقات الضبطية القضائية التي فتحتها مصالح الأمن مع رجل الأعمال والرئيس المستقيل من نقابة منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد.

قد كشفت عن تورط مسؤولين في الإدارة في محاولة فراره إلى تونس.

وأوضحت مصادر «النهار»، أنه بخلاف ما تم ترويجه بشأن العثور بحوزة رجل الأعمال علي حداد على جواز سفر بريطاني.

فإن الواقع هو أن حداد كان يحوز على جوازي سفر وثلاث رخص سياقة، كلها مسجلة باسمه.

وقالت نفس المصادر، إن الخبرة التي أجريت على وثائق الهوية الرسمية تلك، أكدت أنها ليست مزورة، وإنها صدرت من مصالح إدارية.