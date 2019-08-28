التحقيق في إختفاء محركات وقطع غيار من مركبات بمحشر بلدية الوادي

علمت “النهار أن لاين”، من مصادر مطلعة أن العيد زمالي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الوادي، قدم شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية لمحكمة الوادي.

الشكوى من أجل فتح تحقيق في سرقة محركات وقطع غيار من محشر البلدية، إذ تبين خلال معاينة، اختفاء محركات مركبات عمومية وملك لأشخاص عاديين على مستوى محشر البلدية.

وبعد التحري تبين أن اختفاءها تم بفعل فاعل، وأن عمليات السرقة هذه تمت على مدار عدة سنوات، وليست في عهدته الانتخابية فقط.

ومست عملية السرقة للمحركات وقطع السيارات خاصة السيارات التابع لملك مؤسسات عمومية وكذلك حتى السيارات قيد التحقيق سواء في قضايا أمنية، أو لوجود تلاعب في أرقام التسجيل الخاصة بها.

ووصلت عملية السرقة إلى إختفاء حتى لواحق السيارة خاصة المفقودة منها على مستوى محلات قطع الغيار، وجاء تحرك رئيس المجلس الشعبي البلدي تبرئة لذمته من أي عمليات سرقة تتم على مستوى أملاك موضوعة تحت وصاية بلدية الوادي.