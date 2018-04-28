التحقيق في جريمة قتل بعد التعرّف على هويّة الجثّة المكتشفة بغرداية

تمكنت مصالح الدرك الوطني من التعرف على هوية الجثة المكتشفة ليلة أمس بالطريق الرابط بين بلدتي زلفانة و القرارة.

وحسب مصادر النهار، فإنّ الأمر يتعلق بالمدعو” م. ل. ب” في الخمسينات من العمر.

و يعمل كسائق لحافلة نقل الطلبة بمؤسسة الجمال المتعاقدة مع مديرية الخدمات الجامعية بغرداية.

كما أشارت المعطيات إلى وجود جريمة قتل في انتظار نتائج التشريح، حيث شرعت مصالح الدرك الوطني في عملية توقيفات للمشتبه بهم من بينهم نساء.

خاصة بعد سماع أحد الشهود وهو سائق كلونديستان قام بنقل الضحية من بلدية متليلي إلى بلدية زلفانة ليلة اختفائه.

و كان ابن الضحية قد قدم بلاغ عن اختفاء أبيه لدى المصالح الأمنية.

هذا وسيتمّ نشر كلّ ملابسات القضيّة فور كشف التفاصيل، خاصّة مع وجود تطورات جديدة منها محاولة أحد المشتبه فيهم الإنتحار.

عاصم بوخاري