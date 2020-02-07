التحقيق في خبر نشرعلى الفايسبوك حول اعتداء جنسي في مدرسة للمعاقين بتيارت

فتح عناصر الشرطة بأمن دائرة السوقر تحقيقا، بعد أن نشرت صفحة بالفايسبوك عن وقوع اعتداء جنسي داخل مدرسة للمعاقبن سمعيا.

و استنادا لمصادر محلية فإن صاحب الصفحة، ادعى أن حارسا ليليا اعتدى جنسيا على تلميذة تدرس في مدرسة الصم والبكم التي تشرف عليها مديرة النشاط الاجتماعي.

وهو الخبر الذي خلق بلبلة كبيرة في بلدية السوقر وضواحيها، ولا سيما لدى أولياء التلاميذ المعاقين الذين سارعوا للإستفسار عن الحادثة.

وتبين فيما بعد أن الخبر عار من الصحة، جعلت حسب مصادرنا صاحب الصفحة يحذف المنشور ونتج عن ذلك استياء كبيرا وسط سكان السوقر الذين دعوا السلطات باتخاذ اجراءات للحد من هذه الظاهرة التي تسيء للأشخاص و المؤسسات.

و في إتصال مع “النهار” أكدت مديرة المدرسة، أن الخبر ليس له أساس من الصحة ولم تعرف بعد لما أسمته سبب نشر الأكاذيب مضيفة أن ادارة المؤسسة قد رفعت شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة السوقر.

وبدوره أمر وكيل الجمهورية، عناصر الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية وقد أكد عدد من المواطنين ببلدية السوقر أن المدرسة تتمتع بسمعة طيبة و هي مكسب المدينة.

يتواجد بالمدرسة 80 تلميذا من أبناء المنطقة منهم 63 داخلي، واثنى هؤلاء على دور المديرة اتجاه المدرسة التي قالوا عنها أنها معروفة بانضباطها.

وعلمت النهار أن مدير النشاط الاجتماعي قد تنقل الى المدرسة الذي وعد بتقديم كل الدعم لفئة اامعاقين الذين هم بحاجة من طرف الجميع.