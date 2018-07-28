التحقيق في عمليات تزوير بطاقات VIP لدخول مركب «كورن دور»

مجمّع سياحة فندقة وحمامات أودع شكوى ضدهم

أبناء مسؤولين تورطوا السنة الماضية في بيع العشرات من البطاقات

رفع مجمع سياحة فندقة وحمامات، شكوى رسمية لدى مصالح الأمن المختصة في ولاية تيبازة، ضد مجهولين تورطوا في تزوير وبيع بطاقات الدخول لمركب «القرن الذهبي» بتيبازة، والتي يتم منحها مجانا من قبل مؤسسة التسيير السياحي بالولاية والمجمع، للأشخاص من أجل دخول المركب والترويج للسياحة الجزائرية والاستفادة من الخدمات المقدمة داخل المركب.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر على صلة بالقضية، فإن بعض الأشخاص قد استفادوا من بعض هذه البطاقات، غير أنهم قاموا بنسخها وإعادة بيعها بطريقة غير قانونية، وكشفت ذات المصادر التي أوردت الخبر لـ$ أن العديد ممن تورطوا في عملية تزوير وبيع هذه البطاقات قد قاموا بعرضها للبيع على «الفايسبوك»، حيث وصلت أسعارها بين 30 و35 ألف دج.

وأكد ذات المصدر لـ«النهار»، بأن مجمع سياحة فندقة وحمامات، قد أوقف بصفة نهائية منح هذه البطاقات خلال هذه السنة، كما أن هذه البطاقات لن يتم العمل بها خلال السنوات المقبلة، وسيتم العمل بنظام الدفع من أجل دخول المركب بداية من العام المقبل.

وفي سياق ذي صلة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا حول الشبكات التي قامت بتزوير وبيع هذه البطاقات للمواطنين من أجل دخول المركب. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة خلال السنوات المنصرمة، قد كشفت أنّ بطاقات vip كانت تمنح لمسؤولين محليين في الولاية، من أجل الاستفادة من المزايا التي توفّرها لهم.

وكانت مصالح الأمن، قد تمكنت من الإيقاع بشبكة لتوزير هذه البطاقات وبيعها، بينهم أبناء أربعة مسؤولين محليين، من بينهم نجل مدير وكالة بنكية في القليعة، توّرطوا في عملية المتاجرة في البطاقة التي منحت لهم بالمجان، وقاموا بإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، حيث تقدر التكلفة الحقيقية لها بـ20 ألف دينار، وأضاف ذات المصدر أن البيع كان يتم في أحد المواقع الإلكترونية المعروفة.

وعلى الصعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر، أنه بالنظر إلى التلاعبات الكبيرة التي تم تسجيلها فيما يخص الاستغلال السّيء للبطاقات vip، تقرر اعتماد نظام الشريحة الإسمية، مع رقم سري لكل زبون، وهذا ما يجعلها غير قابلة للبيع أساسا.