التحقيق في فضيحة تبديد 731 مليار سنتيم بتبسة

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، الفرقة المالية والإقتصادية بمديرية الأمن الولائي، بمباشرة التحقيق في قضية فساد كبيرة،

تتعلق بتبديد غلاف مالي ضخم يقدر بـ731 مليار سنتيم، في مشاريع خاصة بحماية 14 بلدية من الفيضانات،

حيث تم إنجاز جل هذه المشاريع بطريقة مخالفة لدفاتر الشروط والتقنيات الموضوعة من طرف منجزي الدراسات المختلفة،

كما تم إكتشاف أن هذه المشاريع تم دفع مبالغها كاملة لمؤسسات الأشغال التي تكفلت بعمليات إنجازها، لتكون النتيجة غير مجدية تماما

ولم تقم هذه المشاريع بأي حماية ناهيك عن أن أغلبها غير مكتمل وتعرض إلى عمليات تشويه منظمة

كان الهدف منها إختلاس الأموال وصرفها دون التقيد بما يفرضه القانون.

التحقيق المباشر والذي يسير تحت مراقبة لصيقة وإشراف مباشر من طرف النيابة العامة، يشمل كمرحلة أولى، مسؤولين سامين

تعاقبوا على تسيير الشأن العام في الولاية، إضافة إلى مسؤولين وموظفين بمديرية الموارد المائية وعدد من مكاتب الدراسات وهيئات المتابعة،

وأكثر من 30 مقاولا أسندت لهم عمليات إنجاز أكثر من 70 صفقة انتهت كلها على هذا الشكل حسب التحريات والمعاينة الميدانية.