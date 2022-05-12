التحقيق في قضية إخراج وتحويل 311 حاوية عبر ميناء مستغانم التجاري

تم اليوم الخميس فتح تحقيق قضائي حول قضية إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة. عبر ميناء مستغانم التجاري.

وحسب بيان نيابة الجمهورية القضية جاءت إثر معلومات وردت إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم. مفادها إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة “هيونداي”. ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري بطريقة مخالفة للقانون.”

كما أمرت نيابة الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية على الفور مصالح الضبطية القضائية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي. واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الحاويات يضيف البيان ذاته.

كما أسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص. كما توصلت إلى ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ SERPORT. والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.

وعليه تم اليوم الخميس تضيف نيابة الجمهورية فتح تحقيق قضائي في القضية ضد المعنيين وكل من يكشف عنه التحقيق.

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