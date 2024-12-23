التحقيق في قضية اعتداء يكشف صفقة شراء مهلوسات بين عصابتين باسطاوالي

تمكنت مصالح الدرك الوطني من إحباط مخطط صفقة غير شرعية لاقتناء المهلوسات من نوع “البريغابالين”. والذي أطاح بعصابة تتكون من 7 أشخاص منهم منحدرون من ولاية بسكرة قدموا إلى العاصمة لاتمام الصفقة. قبل أن يتم الاعتداء عليهم وسرقة منهم مبلغ 30 مليون سنتيم.

ملابسات القضية حسب ما دار في الجلسة المحاكمة تعود لشكوى تقدم بها شخصان ينحدران من ولاية بسكرة تفيد أنهما تعرضا للاعتداء. وسرقة مبلغ مالي يقدر ب 30 مليون سنتيم. غير أن التحقيق كشف أن المبلغ المالي تم الاستيلاء عليه. بعد صفقة فاشلة لشراء كمية معتبرة من المهلوسات من نوع البريغابالين. وعليه تمكنت التحريات من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، كانوا يتنقلوا على متن سيارتين من نوع “رونو سامبول” وأخرى ” أكسنت”. وتم استرجاع كيس اسود يحتوي على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع البريغابالين.

المتهمون المتورطون في الجريمة سبق محاكمتهم أمام محكمة الشراقة عن تهمة ثقيلة تتعلق بترويج المؤثرات العقلية، وإدانتهم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة، ليتم استدعاؤهم كشهود خلال محاكمة آخر عنصر في الملف ويتعلق الأمر بالمتهم”ج.ح” الذي حضر لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بمعاقبته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون غرامة مالية ، هذا الأخير أكد أنه يعرف المتهم”م.ع” الذي جاءه في زيارة للعاصمة قادما من ولاية بسكرة حيث استقبله ودعاه لتناول العشاء بعد الذهاب إلى حمام عمومي رفقة ابن خاله وافترقا بعد ذلك، واتصل لاحقا بالمتهم “أ.ج” يستفسر منه عن حاله.

هذا الأخير الذي حضر كشاهد، أكد رفقة باقي المتهمين عدم وجود أي علاقة للمتهم”.جح” بصفقة المهلوسات ولا بعملية الاعتداء،الذي تعرض لها أحد المتهمين.

وهو ما استند عليه الدفاع خلال المحاكمة مطالبين بإفادة المتهم بالبراءة. ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات ، قبل تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.