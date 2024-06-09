التحقيق في قضية ملعب “الشهيد حملاوي” يكشف عن جماعة اجرامية منظمة وحساب الكتروني للتحريض على العنف

أعلن مجلس قضاء قسنطينة، اليوم الأحد، عن ايداع 15 شخصا، الحبس المؤقت، في قضية أحداث الشغب التي شهدها ملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة، خلال مباراة السياسي، واتحاد العاصمة.

وأصدر مجلس قضاء قسنطينة، بيانا، أوضح فيه قيام النيابة بالتحقيق مع 15 موقوفا في القضية، لارتكابهم جنايات، وجنح مختلفة.

وحسب البيان، فقد كشفت التحقيقات مع الموقوفين، عن تشكيل جماعة اجرامية منظمة، ارتكبت جنايتي، وضع النار عمدا في مباني مملوكة للدولة، التخريب، والاتلاف المؤدي للمساس بالأمن، والنظام العام.

كما أظهرت نتائج التحقيق قيام الموقوفين، بانشاء وإدارة حساب الكتروني والإشراف عليه، كان مخصصا لنشر معلومات للترويج لأفكار من شأنها إثارة التمييز والكراهية.

كما واجه المتهمون جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع سبق الإصرار والترصد، وحمل أسلحة بيضاء.