التحقيق في مركز إجراء “الباك” بتيسمسيلت

من المتوقع تقديم الملف امام العدالة في حال التوصل الى نتائج ايجابية في التحقيق الأولي،

كشفت مصادر لـ”النهار أون لاين” عن فتح تحقيق بمركز إجراء إمتحانات البكالوريا “الشهيد شتوي مهني” بتيسمسيلت،

مباشرة بعد اكتشاف تباين في المحاضر وأوراق الامتحان المستلمة ومعاينة حالة تكرار ألزمت من لجنة المراقبة بمركز التجميع استدعاء الطاقم المؤطر ومُباشرة وضع الاحتمالات في مختبر التحقيق.

وأكد إطار بوزارة التربية في حديثه لـ”النهار أون لاين” أنه في حال التوصل إلى نتائج تثبت أي لبّس فإن القضية ستصل إلى العدالة،

وكانت خلية الاعلام لمديرية التربية بالولاية قد رفضت تقديم جردٍ للمترشحين المقصيين بحجة خلو مكتبها من أية معلومة قابلة للنشر عكس باقي مديريات التربية بالوطن التي قدمت لوسائل الاعلام الارقام دون أي حرج.