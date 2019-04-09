التحقيق في مقتل عسكري متقاعد بغابة العذراء في مسرغين بوهران

باشرت مصالح الدرك الوطني لمسرغين في وهران تحقيقات موسعة بعد العثور مؤخرا على جثة شخص في الاربعينيات من العمر.

وعليه اثار تعنيف بالقرب من الغابة العذراء.

الجثة وحسب مصادر مطلعة يبلغ صاحبها 45 سنة من العمر عسكري متقاعد ويعمل كلوندستان.

كان ليلة الحادثة في حدود الساعة الثانية صباحا متجها من منطقة العنصر.

اين يقطن إلى الجزائر العاصمة قبل تعرضه للقتل في ظروف غامضة من قبل مجهولين اقدموا على تعنيفه.

وضربه بالقرب من غابة العذراء التابعة لبلدية مسرغين.

قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة تاركين اياه جثة هامدة.

ويرجح حسب التحقيقات الأولية ان مرتكبيها ينشطون ضمن عصابة مختصة في الاعتداء وسرقة المركبات.

على اعتبار ان الضحية لم يتم العثور على سيارته. الجثة تم اخضاعها للتشريح الطبي بمستشفى وهران الجامعي.

والتحقيقات لاتزال جارية من قبل مصالح الدرك الوطني للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد هوية مقترفيها.