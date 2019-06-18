التحقيق في وفاة غامضة لشاب بطلق ناري في باتنة!

لقي، الليلة الماضية، شاب يبلغ من العمر 27 سنة يدعى “هـ.ش” مصرعه متأثرا بالإصابات الخطيرة التي لحقت به على مستوى الرأس بسبب طلق ناري صدر من سلاح ناري تقليدي الصنع ملك لوالده و ذلك بمنزله العائلي المتواجد في تازولت بباتنة.

أين تم نقله من طرف الحماية المدنية جثة هامدة نحو مصلحة الحفظ بالمستشفى الجامعي، بالموازاة مع تدخل مصالح لدى الدرك الوطني بتازولت ووكيل الجمهورية من أجل فتح تحقيق معمق في الأسباب الحقيقة للوفاة التي بقيت غامضة إلى حين كتابة هذه الأسطر في انتظار ما ستسفر عنه التحريات ما إن كان الطلق الناري الصادر من السلاح متعمد أم عن طريق الخطأ.