التحقيق في وفاة موقوف بالمدخل الخارجي لمقر أمن حضري بوهران

باشرت نيابة محكمة العثمانية بوهران التحقيق في وفاة موقوف المدعو “ش.ل” 38 سنة بالمدخل الخارجي لمقر الامن الحضري الرابع.

وحسب بيان الأمن فإن الموقوف تم إلقاء القبض عليه رفقة شريكه في قضية مخدرات واقراص مهلوسة.

وتعود القضية،لنهار امس الاثنين،على الساعة 19:15 اين تم اقتياد “ش.ل” 38 سنة،رفقة المدعو “ب. ح” 42 سنة الى مقر الأمن.

وتم التحقيق مع الموقوفان بتهمة الاشتباه في ترويجهما للمخدرات والاقراص المهلوسة.

وحسب ذات البيان، فإن الموقوف سالف الذكر تعرض إلى ضيق في التنفس أمام المدخل الخارجي لمقر الامن الحضري.

وتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية ومصالح الإسعاف الاستعجالي ليتم تأكيد وفاته بعين المكان.

وقامت مصالح الأمن، بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية حيث تتقل رفقة الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة والوقوف على حيثيات الحادثة.