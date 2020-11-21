التحقيق في وفاة موقوف بمقر أمن حضري في وهران

أكدت مصالح أمن ولاية وهران، في بيان لها فيما يتعلق بقضية الشاب الموقوف والذي توفي في ظروف غامضة بمقر الامن الحضري الـ 15.

أن مصالح شرطة هذا الاخير سجلت في حدود منتصف النهار قضية ضرب وجرح عمدي باستعمال سلاح ابيض محظور بحي مرافال.

وذلك بعد تلقيها لمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1548 تفيد بتواحد شخص مصاب ملقى على الأرض.

حيث وبعد تنقل عناصر من الأمن إلى عين المكان، تم تحويل الضحية المدعو (ع.أ) البالغ من العمر 22 سنة نحو مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى الجامعي وهران لتلقي الإسعافات الأولية.

في حين باشرت مصالح الشرطة، سالفة الذكر تحقيقاتها الأمنية والتي افضت الي توقيف المتورط في القضية ويتعلق الأمر بالمدعو (خ.ب) البالغ من العمر 30 سنة لاستكمال التحقيقات معه.

وفي حدود الساعة 19.45سا توفي الموقوف داخل مقر الأمن الحضري 15 ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

والمتمثلة في تنقل وكيل الجمهورية المختص اقليميا، رفقة الطبيب الشرعي إلى عين المكان لمعاينة الجثة والتحقيقات لاتزال مفتوحة ومستمرة من طرف النيابة المختصة إقليميا.