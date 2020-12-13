التحقيق مع السعيد بوتفليقة في قضايا فساد بمحكمة سيدي امحمد

مثل اليوم شقيق ومستشار الرئيس السابق السعيد بوتفليقةأمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد.

وحسب مصادر “النهار اونلاين” فإن السعيد بوتفليقة متواجد الان عند قاضي التحقيق الغرفة الثالثة على مستوى القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية و الاقتصادية.

وأضافت ذات المصادر أن السعيد بوتفليقة يستمع اليه الان في قضية الفساد التي المتابع بها وزير العدل السابق الطيب لوح.

واكدت ذات المصادر أن السعيد بوتفليقة يتم السماع له في قضية وزير العدل السابق لوح الطيب على خلفية العثور على رسائل نصية sms في هاتف الطيب لوح في القضية التي تتعلق بالثأثير على سير العدالة.

وأضافت مصادر النهار أونلاين أن سعيد بوتفليقة يتم السماع إليه في هذه القضية بصفته متهما.