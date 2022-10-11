التحقيق مع شبكة إجرامية حاولت إغراق العاصمة بـ1800 قرص مهلوس

يعكف قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، على ملف قضائي يضم شبكة إجرامية تتكون من 17 متهما. ينحدرون من ولايات الغرب والعاصمة، بينهم امرأتين، مختصة في المتاجرة بالاقراص المهلوسة في اقليم العاصمة. حيث وجت لهم جناية تكوين شبكة إجرامية للمتاجرة في المخدرات.

عملية توقيف المتهمين من طرف مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، جاءت بعد عملية ايقاف امراة وشاب على مستوى محطة أغا بالعاصمة،وبحوزتهما 275 قرص مهلوس بحقيبة ،كانا بصدد ايصالها إلى أحد الأشخاص بالعاصمة، وبمباشرة التحقيق معهما تم الإطاحة ب15 مشتبه فيهم اخر،بحيث تمكنت ذات المصالح من استرجاع 1800 قرص مهلوس،هذا بعدما تم مداهمة شقة بمنطقة حسين داي كانت تقيم فيها سيدة المتهمة الثانية في القضية رفقة شخص أخر ينحدر من ولاية وهران.