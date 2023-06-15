التحقيق مع شرطية بالمطار و7 مسافرين في قضية تهريب ما يقارب 4 كلغ من الذهب إلى دبي

قدمت المصالح الأمنية التابعة لاقليم بن عكنون بالعاصمة، شرطية بمطار هواري بومدين الدولي، إلى التحقيق. إثر تورطها في قضية تهريب كمية معتبرة من الذهب الى دولة الامارات العربية المتحدة” دبي” .

وتم اكتشاف الوقائع، بعد حجز كمية معتبرة من المصوغ على طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، خلال رحلة مبرمجة من الجزائر نحو دبي.

وحسب مصادر عليمة، فإن القضية بعد أسبوع من انطلاق التحقيق فيها، جرت 7 مشتبه فيهم آخرين. سيحدد قاضي التحقيق مصيرهم ومركزهم القانوني بعد استكمال السماع إليهم في محاضر رسمية.

بحيث تم إحالة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الخميس. الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق لاستكمال مجريات القضية.

وحسب ذات المصادر فإن العملية تمت بعد اكتشافها، بعد الاشتباه في حركة مسافرين، ويتعلق الأمر بأربع أزواج ” أمراتين ووزجيهما”. وشقيقتين اثنتين، وشخص برفقتهم، الذين بعد تفتيش أمتعتهم، تم ضبط مصوغات ذهبية كانت على متن الطائرة قبب اقلاعها قدرت إجمالا قرابة 4 كلغ.

وتم تورط الشرطية بعدما تبين أنها لها يد في القضية، للسماح بتمرير المصوغ محل الجريمة، والتي بعد التحقيق معها، أنكرت تواطؤها مؤكدة أنها فتشت المشتبه فيهم بطريقة عادية.