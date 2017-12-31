التحقيق مع شرطي تستّر عن جريمة قتل ببرج الكيفان

تورّط شرطي بالعاصمة قضائيا، بسبب عدم إبلاغه عن جريمة قتل، راح ضحيتها شيخ مسن، بحي برج الكيفان.

وحسب مصادر”النهار أونلاين”، فإن قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء، استمع صبيحة اليوم الأحد إلى الشرطي المتهم المدعو “ز، ع”، بتهمة التستر عن جناية. وحسب ذات المصادر، فإن متابعة الشرطي المفصول من عمله، بسبب قضية الحال، جاء بعد مكالمة تلقاها الأمن الحضري لزرهوني مختار.

والمعروف بحي “الموز”، منذ 10 أيام، أخطرت فيها شاكية عن وقوع جريمة قتل بناحية برج الكيفان، وقت وقوعها.

مفيدة أن شيخا ساقط على الأرض داخل محله التجاري، وعليه أثار ضرب عنيفة، وهي الوقائع التي لم يبلغ عنها الشرطي محل المتابعة.

إلى أن لفظ الضحية أنفاسه بعد أربعة أيام من الجريمة، وعليه تم فتح تحقيق في القضية، فتبين أن الجريمة تم التبليغ عنها، في أوانها.

أي بعد مشاجرة شاب مع رب عمله الضحية، داخل محله، وبعد سقوط هذا الأخير أرضا متأثرا بالإصابة.

قام الجاني بغلق المحل وتركه وحيدا يسبح في بركة من الدماء، إلى أن لفظ أنفاسه

ولقد فتح مركز الأمن المحقق في الجريمة الحالية، تحقيقا بتفقد المكالمات الواردة فتبين أن الشرطي “ز، ع” لم يبلغ زملائه للتدخل.

فتم معاقبة المعني،بتوقيفه من العمل ومتابعته قضائيا، بالتهمة السالف ذكرها أعلاه.