التحقيق مع شقيقين نافذين من وهران هددا كمال البوشي

استدعى قاضي التحقيق على مستوى الغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد شقيقين نافذين بوهران للتحقيق معهما.

وأوردت مصادرقضائية لـ”النهاراونلاين”أن إستدعاء الشقيقين اللذان يعتبران من أكبر رجال الأعمال بغرب البلاد قد جاء على خلفية ذكرهما في قضية كوكايين البوشي.

وأضافت ذات المصادر بأن التحقيق مع المعنيين قد جاءعلى خلفية ذكرهما من قبل المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين و الذي قال بأن أحدهما قام بتهديده.

وقال كمال شيخي المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين خلال حضوره الأول للتحقيق أن أحد الشقيقين هدده قبل 4 أشهر من حادثة الكوكايين بإرجاعه إلى نقطة الصفر.

ونفى الشقيقان المدعوان “ب ن”و”ب ن”خلال التحقيق معهما أي معرفة لهما بالمتهم الرئيسي في قضية الكوكايين كمال شيخي، كما نفيا أن يكون قد هدداه من قبل.

بالموازاة مع ذلك قال كمال شيخي خلال الإستماع إليه بخصوص التهديد أنه التقى بالمتهمين، وأحدهما حضر لمنزله بالعاصمة

وبخصوص التهديدات قال كمال شيخي بأن أحد الزبائن قد قال له بأن أحد الشقيقين قد توعده بصريح العبارة والله “غير نرجع البوشي لبلاد”.

وأضاف كمال شيخي في تصريحاته بأن أحد الأخوين قد توعده بعدما كان يضن أنه هو من تسبب له في مشاكل مع مصالح الضرائب بوهران.

وتجدر الإشارة إلى أن الشقيقين ينشطان في مجال الترقية العقارية فضلا عن نشاط استيراد اللحوم وكانا من أشد المنافسين لكمال شيخي في السوق.