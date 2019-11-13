التحقيق مع علي حداد ونجل سلال بتهمة الحصول على محاجر بطريقة غير قانونية

مثل اليوم رجل الأعمال وصاحب مجمع “او تي أر أش بي”علي حداد أما قاضي التحقيق بالغرفة 12 بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها”النهار اونلاين”نقلا عن مصادر قضائية، فإن قاضي التحقيق قد استمع لعلي حداد و برفقة 3 إطارات.

وأضافت ذات المصادر بأن التحقيق قد شمل أيضا نجل الوزير الأول الاسبق “عبد المالك سلال”المدعو”ف سلال”.

كما استمع قاضي التحقيق أيضا إلى”ح. م” وهو أحد إطارات مجمع”او تي أر أش بي”والذي شغل منصب رئيس ديوان علي حداد.

وباشر قاضي التحقيق السماع للمتهمين في الموضوع فيما يخص استفادة علي حداد من امتيازات غير مستحقة وتحصله على محاجر بطريقة غير قانونية.

وفي هذا الإطار تم السماع لـ”ع.م”والذي شغل منصب لرئيس الدراسات بالمديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة.