التحقيق مع مسؤولين إثنين بديوان الحبوب بمحكمة تيقزرت بتيزي وزو

مثل اليوم قاضي التحقيق لدى بمحكمة تيقزرت في تيزي وزو مع مسؤولين إثنين بديوان الحبوب للتحقيق معهما في قضايا فساد.

ووفق مصادر النهاراونلاين المسؤولان شغلا منصب مدير تعاونية الحبوب بذراع بن خدة

كما إستمع قاضي التحقيق أيضا لمسير شركة خاصة ومساهمين فيها، وامر بوضع المسير والمساهمين تحت الرقابة القضائية.

المتهمون وجهت لهم تهمة تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي وكذا ممارسة نشاط تجاري مصنف من دون ترخيص

ويتعلق الامر بكل من مدير سابق ومدير الحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بذراع بن خدة بتيزي وزو .