التحقيق مع مشتبه فيه من ولاية البيض حول إنتمائه لحركة ” الماك” الإرهابية

قامت مصالح الدرك الوطني صبيحة اليوم الأحد، بجلب أحد المشتبه فيهم ينحدر من ولاية البيض لانتمائه إلى حركة الماك الإرهابية.

وتم جلب المشتبه به إلى القطب الجزائي المختص في قضايا الارهاب والجرائم العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد. من اجل التحقيق معه من طرف وكيل الجمهورية في قضايا تتعلق بالارهاب.

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