التحقيق مع مصالح بلدية بني مسوس في فضيحة تزويد مترشحي “السانكيام” بأجبان متعفنة!

فجرت مدرسة ببني مسوس فضيحة من العيار الثقيل في حق بلدية بني مسوس عن طريق مراسلة إلى مديرية التربية وسط، تكشف تورط تلك الأخيرة في تزويد تلاميذ ابتدائية بمواد غذائية فاسدة تتمثل في 63 علبة جبن سلمت للمترشحين لاجتياز امتحان “السانكيام”، وعلى أساس ذلك فتحت مصالح الأمن الحضري الخامس لبني مسوس تحريات معمقة لمعرفة ملابسات الواقعة.

مجريات قضية الحال حسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، تعود إلى تاريخ 24 ماي 2018، إثر مراسلة وجهت من طرف مدير ابتدائية صالح لعراب إلى مدير التربية الجزائر وسط، تتعلق بوجبة إطعام سلمت للتلاميذ المترشحين لاجتياز امتحانات المرحلة النهائية من التعليم الابتدائي، وهي عبارة عن جبن لوحظ عليه بقع تدل على أنه متعفن.

وقد تضمنت المراسلة تقريرا مفصلا من طبيبة بيطرية تابعة لبلدية بني مسوس، أكدت فيه أن الجبن غير صالح للاستهلاك، وتم استرجاع من قبلها 13 قطعة منتجة بتاريخ 27 /10 /2017، والذي تنتهي صلاحيته في 26 /10 /2018، ووضعت في متناول الشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف.

وبمباشرة التحريات من قبل مصالح الأمن سالفي الذكر، تم استدعاء مدير الابتدائية الذي صرح على محضر رسمي أنه بتاريخ، 23 ماي 2018، وضعت البلدية تحت تصرفه 63 علبة كارتونية صغيرة، كل علبة تتضمن 8 قطع تمنح لكل تلميذ بعد نهاية الامتحان في الفترة الصباحية، وأضاف المتحدث أنه تقدم منه أربعة تلاميذ وأخطروه بالأمر، ليقوم باستدعاء طبيبة المدرسة وكذا بيطرية من أجل فحص العينات.

ومواصلة للتحريات، تمت مراسلة البلدية مرتين قصد منحها هوية الممون بتلك المواد الغذائية الفاسدة، مع استدعاء رئيس المخزن لاستجوابه بصفته من تسلم الجبن وسلمه لمدير المدرسة، إلا أنها لم ترد عليه أبدا، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس بلدية بني مسوس يؤكد: “لم يردنا أي تقرير من الطبيب البيطري وأجهل مكان هذه الابتدائية”

وفي ذات السياق، اتصلت “النهار” برئيس بلدية بني مسوس “هوادف سليمان” من أجل الاستفسار عن القضية، أين نفى الأمر نفيا قاطعا وأكد أنه مستعد لتقديم تقارير مفصلة تؤكد صحة أقواله، وأوضح المتحدث أن المواد الغذائية المخصصة لإطعام التلاميذ تخضع لمراقبة الطبيب البيطري ويتم إخطاره مباشرة في حال ما تم تسجيل أي حالة تعفن، وهو ما لم يحدث مع هذه المدرسة التي أكد أنه يجهل مكان تواجدها.