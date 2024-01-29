التحقيق مع “مير” فرنسي رفض تزويج “حراڤ” جزائري من أجنبية

من المقرر أن تستجوب الشرطة القضائية عمدة مدينة بيزييه، روبرت مينارد، في فيفري 2024. لأنه رفض تزويج مواطن جزائري الصيف الماضي.

وللعلم، في جويلية 2023، رفض روبرت مينارد، رئيس بلدية بيزييه، تزويج امرأة من الجنسية الفرنسية بمصطفى، مواطن جزائري. يبلغ من العمر 23 عاما، في وضع غير قانوني في فرنسا.

وكان المستشار قد أعلن أنه يخشى “زواجاً صورياً”، حتى يتمكن العريس من الحصول على أوراق فرنسية. وذلك بالرغم من قرار النيابة العامة في بيزييه الذي أعطى الضوء الأخضر لهذه الزواج. وأخيراً تم ترحيل مصطفى إلى الجزائر.

علاوة على ذلك، عاد روبرت مينارد إلى هذا الموضوع يوم الخميس 25 جانفي. وعندما سألته قناة أوروبا 1، قال عمدة المدينة: “مشكلتي هي أنه يُطلب مني الزواج من شخص معروف لدى الشرطة. كيف أنه مطلوب من الشرطة طرده من فرنسا ويطلب مني الزواج؟ لا لن أفعل ذلك.»

وأثناء انتظار جلسة الاستماع، أكد روبرت مينارد “أنه لن يتراجع عن قراره”.

وبينما كان المستشار على وشك الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في مونبلييه. قال “هل تعرف ما الذي أخاطر به؟ خمس سنوات في السجن. وأخاطر بدفع غرامة قدرها 75 ألف يورو، وأخاطر بإلغاء ولايتي كرئيس للبلدية”.

علاوة على ذلك، نددت عدة جمعيات بقرار روبرت مينارد بشأن هذا الزواج، في انتظار التحقيق معه.