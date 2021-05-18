التحقيق مع هدى فرعون في قضية منح امتيازات بـ30 مليون دولار لكونيناف

الحرب ضد الفساد
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التحقيق مع هدى فرعون في قضية منح امتيازات بـ30 مليون دولار لكونيناف
بقلم نجيبة سماي

مثلت صبيحة اليوم وزيرة البريد و الاتصال و تكنولوجيات الاعلام سابقا هدى ايمان فرعون أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد.

وتم تبليغ هدى فرعون من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة ، في ملف منح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف، الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أزيد من 30 مليون دولار

و نُسبت لهدى فرعون وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام سابقا عدة تهم فسادتتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و تبديد  أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة
و للاشارة تم جلب المتهمة من سجن القليعة إلى المحكمة من طرف عناصر الدرك الوطني


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