التحقيق مع هدى فرعون في قضية منح امتيازات بـ30 مليون دولار لكونيناف

مثلت صبيحة اليوم وزيرة البريد و الاتصال و تكنولوجيات الاعلام سابقا هدى ايمان فرعون أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد.

وتم تبليغ هدى فرعون من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة ، في ملف منح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف، الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أزيد من 30 مليون دولار

و نُسبت لهدى فرعون وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام سابقا عدة تهم فسادتتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة

و للاشارة تم جلب المتهمة من سجن القليعة إلى المحكمة من طرف عناصر الدرك الوطني