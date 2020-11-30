التحقيق مع وزير السكن السابق طمار ومسؤولين سابقين بولاية تيبازة في قضايا فساد

يمثل في هذه الأثناءأمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد وزير السكن عبد الوحيد طمار وعدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة في قضايا فساد

وحسب المعلومات التي تحصل عليها موقع “النهار اونلاين” فإن وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار يمثل للتحقيق إلى جانب حد مدير الصناعة و المناجم السابق لتيبازة و مذلك ومدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة في قضايا تتعلق بالفساد.

وتعلق القضايا بـمنح عقار عمومي بدون وجه حق و تزوير مقررات عمومية و المساس بالاملاك الوطنية ومنح امتيازات غير مستحقة و اساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية.